СМИ: ажиотажный спрос на перевозку СПГ в мире ведет к дефициту судов
Financial Times: планы ЕС по замене российских энергоресурсов привели к дефициту СПГ-танкеров
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Планы Евросоюза снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России привели к дефициту судов из-за необходимости транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) до наступления зимы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на судовладельцев и брокеров СПГ.
"Крупнейшие мировые газовые трейдеры пытаются найти танкеры для перевозки сжиженного природного газа до наступления зимы после того, как санкции против России… вызвали перестройку глобальных энергетических потоков", — уточняет издание.
По словам руководителей в отрасли, на которых ссылается газета, ажиотаж на суда обычно происходит в северном полушарии в конце лета. Однако он начался на несколько месяцев раньше. Так, ажиотажный спрос на транспортировку СПГ привел к дефициту танкеров.
https://1prime.ru/energy/20220603/837077616.html
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