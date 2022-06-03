МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Планы Евросоюза снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России привели к дефициту судов из-за необходимости транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) до наступления зимы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на судовладельцев и брокеров СПГ. Эмиратская ADNOC увеличит закупки СПГ-танкеров из-за роста спроса

"Крупнейшие мировые газовые трейдеры пытаются найти танкеры для перевозки сжиженного природного газа до наступления зимы после того, как санкции против России… вызвали перестройку глобальных энергетических потоков", — уточняет издание.

По словам руководителей в отрасли, на которых ссылается газета, ажиотаж на суда обычно происходит в северном полушарии в конце лета. Однако он начался на несколько месяцев раньше. Так, ажиотажный спрос на транспортировку СПГ привел к дефициту танкеров.