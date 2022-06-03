МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. По данным голландского центра консультирования потребителей United Consumers, цены на бензин в Нидерландах вернулись к рекордно высокому уровню, эффект решения правительства снизить акцизный налог на топливо становится все менее заметным. Цены на бензин Аи-92 на бирже в России остаются на минимуме с 2020 года

Правительство Нидерландов ранее приняло решение с 1 апреля снизить акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо — на 11 центов за литр. Также планируется снижение с 1 июля налога на добавленную стоимость на газ и электроэнергию — до 9%.

United Consumers сообщают, что цены на топливо в Нидерландах впервые оказались выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.

Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,50 евро. Без снижения налога литр бензина обошелся бы в 2,67 евро. Отмечается, что нынешняя стоимость бензина является ниже установленного в марте рекорда чуть более, чем на полцента.

Дизель также дорожает, но не так быстро: литр стоит 2,17 евро, без снижения — 2,28 евро.