МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Максимальная розничная цена литра евродизеля в Сербии с 3 июня составляет 206 динаров (около 1,74 евро), а литра бензина "европремиум" 95 — 193 динара (1,63 евро). Об этом сообщило Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций страны. Цены на бензин в Нидерландах вновь достигли рекордно высокого уровня

Правительство Сербии ранее вновь продлило действовавшие с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 июня. C 27 мая до 3 июня она составляла 203,5 динаров (около 1,72 евро) за литр "евродизеля" и 187 динаров (около 1,58 евро) за бензин "европремиум" ВМВ 95. Повышенные цены будут действовать до 10 июня. как сообщило Министрество торговли Сербии, они вступили в силу в 15.00 (16.00 мск) в пятницу.