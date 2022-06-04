МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). Coldiretti сообщила о падении мировых цен на пшеницу на десять процентов

Согласно данным организации, в субботу средняя стоимость бензина марки Regular по стране вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 доллара за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.

Больше всего за бензин в США платят жители штата Калифорния, где один галлон топлива им обходится в среднем почти 6,3 доллара, а также Невады ($5,4), Аризоны ($5,1), Аляски ($5,3) и Орегона ($5,37).

В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины.