МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В Японии в случае холодной зимы 2022-2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств, сообщила газета "Никкэй". Subaru приостановит работу трех заводов в Японии в июне

По сведениям газеты, руководство министерства экономики, промышленности и торговли считает возможным наступление "кризиса, (по масштабам) первого после землетрясения 2011 года". Для стабильного энергообеспечения столичной зоны, включающей Токио и соседние префектуры, которую обслуживает энергетическая компания ТЕРСО, необходим запас в коэффициенте 3%, в то время как, согласно прогнозам, в случае холодной зимы он составит минус 0,6%.

Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В связи с чем на этой неделе впервые за последние 5 лет правительство соберется на профильное заседание, посвященное энергообеспечению. Это подтвердил в понедельник генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. Правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимального перезапуска атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электроэнергии.

В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.