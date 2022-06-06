АНКАРА, 6 июн — ПРАЙМ. Турция построит энергетическую базу на глубине 2200 метров для добычи газа в Черном море, рассказала газета Milliyet. Турецкие власти спрогнозировали рост инфляции в стране до 49%

Как раньше сообщало издание "Сабах", Анкара инвестирует в проект по добыче и перевозке "голубого топлива" в Черном море почти 10 миллиардов долларов. Предполагается, что газопровод, который протянется от месторождения Сакарья до порта Фильос, позволит добывать и транспортировать 540 миллиардов кубометров газа.

В гигантском проекте, где днем и ночью работают 4200 человек, пишет Milliyet. Отмечается, что газ будет добываться из 10 скважин, а вес одного из клапанов составляет около 65 тонн. Блок управления весом 260 тонн также разместят на морском дне. Топливо будет поступать на энергетическую базу, а затем прокачиваться на берег через газопровод. Над прокладкой труб будут работать одновременно 30 судов, уточняет газета.

"При этом морские скалы для трубопровода будут срезаны, а щели заполнены… В процессе Турция побьет много рекордов", — говорится в сообщении.

Согласно планам, первые поставки должны быть произведены в 2023 году, в первом квартале ежедневная добыча составит 10 миллионов кубов газа.