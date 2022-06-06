МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. По данным оператора магистральной системы Nord Stream AG, транзит газа по "Северному потоку" частично снизился в связи с плановыми техническими работами. СМИ рассказали об амбициозных планах Турции по добыче газа в Черном море

В период с 3 по 17 июня будет проведена плановая регулярная внутренняя проверка морской трубопроводной системы Nord Stream с переменным частичным ограничением мощности в точках входа в газопроводы Nel и Opal. Так, в понедельник по "Северному потоку" планируется поставлять около 6,5 миллиона кубометров в час, или в целом 157 миллионов кубов.

Поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в понедельник, вероятно, останутся на уровне воскресенья, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 6 июня составляет 40,08 миллиона кубометров (40,4 миллиона днем ранее).

Одновременно с этим восстанавливается ветрогенерация в Евросоюзе. По данным WindEurope, 5 июня он составила 14,6% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе, тогда как в начале прошлой неделе была всего 5,6%. В целом же в среднем выработка европейских ВЭС просела на прошлой неделе на 9,5 процентного пункта (п.п.)