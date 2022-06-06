МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. По сообщению официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,1 миллиона кубометров на 6 июня.
"Газпром" осуществляет подачу газа из России для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,1 миллиона кубометров на 6 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.
https://1prime.ru/energy/20220606/837089980.html
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