МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. По сообщению официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,1 миллиона кубометров на 6 июня. На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импорта газа

"Газпром" осуществляет подачу газа из России для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,1 миллиона кубометров на 6 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.