МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Газпром" совместно с Министерство энергетики России прорабатывает экономику газификации сетевым газом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил заместитль главы департамента ведомства Артем Верхов в рамках круглого стола в Госдуме на тему "О газификации субъектов РФ с использованием альтернативных источников энергии (СУГ, СПГ)". Сенатор предложил перекрыть газ странам, не пропустившим борт Лаврова

В Минэнерго считают, что системно решить проблему с низким уровнем газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока может только развитие магистральной газовой инфраструктуры. Проработать данный вопрос в мае поручал президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в нефтегазовом секторе.

"Указанный вопрос активно сейчас прорабатывается совместно с "Газпромом"… и обусловлен возможностью строительства магистрального газопровода "Сила Сибири 2", его соединения с единой системой газоснабжения и строительства перспективного газопровода-перемычки между "Силой Сибири" и магистральным газопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток (СХВ)", — отметил Верхов.