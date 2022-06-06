МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Средние цены на все виды топлива на АЗС Москвы за период с 30 мая по 6 июня третью неделю подряд остались прежними, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Акции Twitter упали после обвинений Маска в непредоставлении информации

Литр бензина Аи-92 обходится в Москве в 47,8 рубля за литр, Аи-95 — 53,02 рубля. Дизельное топливо в среднем стоило в отчетный период 54,1 рубля. Самое дорогое топливо — бензин Аи-100 — также не изменилось в цене, оставшись на уровне 60,97 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.