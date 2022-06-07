МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и временные рамки так называемого "периода запроса на экономию электроэнергии". МИД: Япония дополнила санкционный список банками из России и Белоруссии

Последний раз такой период, когда власти Японии обращались к компаниям и жителям страны с просьбой экономить электроэнергию в летний период, пришелся на 2015 год. В частности, в заседании приняли участие генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Период, в который правительство будет просить об экономии электроэнергии, особенно между 17 и 20 часами, установлен с 1 июля по 30 сентября.

"В частности, мы обращаемся к жителям и компаниям содействовать нам в мерах по экономии электроэнергии, устанавливая кондиционеры на 28 градусов и выключая свет там, где он не является необходимым", — отметил в ходе заседания Хагиуда.

Кроме этого, как отмечают японские СМИ, в ходе совещания были рассмотрены возможности возобновления остановленных ТЭС и риски необходимости проведения веерных отключений электроэнергии в районах, где будет наблюдаться перерасход.

Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В частности, проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны.

Не исключается, что этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.