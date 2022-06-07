На Украине из-за нехватки угля остановились три ТЭС
На Украине остановились три ТЭС из-за снижения добычи угля государственными шахтами
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Добыча угля на государственных шахтах Украины сократилась на 37% с начала спецоперации, сообщил департамент монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины.
Из-за дефицита угля остановили работу три украинские ТЭС: Запорожская, Славянская и Харьковская ТЭЦ-5. Кроме того, не работают 8 из 15 энергоблоков АЭС. "Энергоатом" подключил новые мощности по производству электроэнергии, добавляется в сообщении.
При этом, уточняет Нацбанк, активное наращивание и обновление мощностей не представляется возможным из-за ремонтных работ, а также риска военных действий.
Сообщается также, что из-за снижения внутреннего потребления Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову, а "Укргидроэнерго" готово начать поставки в Польшу.
https://1prime.ru/energy/20220607/837101837.html
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