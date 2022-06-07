МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с РЖД и угольными компаниями прорабатывают большое количество новых экспортных маршрутов для вывоза угля, рассказал замминистра энергетики Сергей Мочальников. На Украине из-за нехватки угля остановились три ТЭС

"Эмбарго европейское введено было с августа месяца, сейчас все маршруты новые находятся в проработке. Совместно со стивидорами, РЖД и угольными компаниями мы отрабатываем достаточно большое количество вариантов по переориентации на рынок АТР и ищем новые рынки", — сказал замминистра журналистам в кулуарах конференции "Уголь России и майнинг".

В частности, по его словам, идет работа над расширением Восточного полигона, а также идет разработка морских маршрутов.

При этом Мочальников отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать объемы экспорта угля по итогам года, поскольку многое будет все зависеть от темпов переориентации и от ценовой конъюнктуры. В Казахстане заявили о снижении выгоды от транзита нефти через Россию

Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле говорил, что Россия видит возможность перенаправить экспорт угля из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными мощностями.

На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны ввели запрет на импорт российского угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.