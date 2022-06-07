ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — ПРАЙМ. Финляндию ждет дальнейший рост цен на электроэнергию из-за задержки вывода на полную мощность АЭС "Олкилуото-3", предупредил гендиректор электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен. Финляндия продолжает импорт российского газа

По его словам, зимой ситуация может стать "напряженной".

"Задержка может привести к действительно высоким ценам на электроэнергию. Зима выглядит напряженной в свете фьючерсных цен на бирже", — рассказал Руусунен РИА Новости.

Он отметил, что выход "Олкилуото-3" на полную мощность критически важен для всей Финляндии, поскольку любая новая задержка отразится на цене, а в дальнейшем может сказаться и на доступности электроэнергии.

Однако Руусунен уверен, что АЭС "рано или поздно" начнет производить электричество, и страна перестанет зависеть от импорта.

Согласно данным статистического ведомства Финляндии, за год стоимость электроэнергии в стране выросла почти в три раза. В мае средняя цена на электроэнергию составила чуть более 0,17 евро за кВт/ч (год назад — чуть более 0,06 евро).