Глава финской Fingrid предупредил о дальнейшем росте цен на энергию из-за задержки ввода новой АЭС
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — ПРАЙМ. Финляндию ждет дальнейший рост цен на электроэнергию из-за задержки вывода на полную мощность АЭС "Олкилуото-3", предупредил гендиректор электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.
По его словам, зимой ситуация может стать "напряженной".
"Задержка может привести к действительно высоким ценам на электроэнергию. Зима выглядит напряженной в свете фьючерсных цен на бирже", — рассказал Руусунен РИА Новости.
Он отметил, что выход "Олкилуото-3" на полную мощность критически важен для всей Финляндии, поскольку любая новая задержка отразится на цене, а в дальнейшем может сказаться и на доступности электроэнергии.
Однако Руусунен уверен, что АЭС "рано или поздно" начнет производить электричество, и страна перестанет зависеть от импорта.
Согласно данным статистического ведомства Финляндии, за год стоимость электроэнергии в стране выросла почти в три раза. В мае средняя цена на электроэнергию составила чуть более 0,17 евро за кВт/ч (год назад — чуть более 0,06 евро).
https://1prime.ru/energy/20220607/837103312.html
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