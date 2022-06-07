МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила журналистам во вторник в Варшаве, что польские власти будут компенсировать продавцам снижение цен на уголь. В России рассмотрят возможность отменить акциз на жидкую сталь

Ранее в Польше полностью запретили импорт российского угля. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.

"Некоторые посредники в Польше, не только из группы PGG (Польская горнодобывающая группа), но разные организации, которые работают на рынке много лет, пользуясь тем, что имеют свои запасы угля, используя ситуацию, что уголь необходим в польских домохозяйствах, занимаются спекуляцией, резко повысили цены этого продукта", — сказала Москва.

"Как мы можем этого избежать? Во-первых, мы призываем пользоваться проверенными источниками, проверенными поставщиками, в том числе государственными компаниями. Дополнительно в ближайшие дни мы введем законодательное решение, которое будет компенсировать тем фирмам, которые решатся продавать по допустимой цене, то есть по цене, которую предлагает сегодня Польская горнодобывающая группа, а она низшая на рынке", — отметила она.

"Если эти предприятия решатся доступные запасы по такой цене передать индивидуальным потребителям, мы обеспечим им компенсации. О квотах мы проинформируем в ближайшие дни", — добавила министр.