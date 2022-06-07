МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,92 доллара за галлон (3,785 литра), сообщает американская ассоциация автомобилистов. Цены на бензин в Британии достигли нового максимума

По данным организации, дизельное топливо обойдется в среднем в 5,7 доллара за галлон. В штате Калифорния, где цена на топливо в среднем выше, чем в остальных регионах, за галлон бензина просят 6,37 доллара.

Цена на бензин в США бьет рекорды почти месяц, исторического максимума она достигла 9 мая, с тех пор стоимость только растет. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины. При этом бензин на данный момент подорожал в два раза по сравнению с показателем на момент вступления президента США Джо Байдена в должность.