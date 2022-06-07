МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Экспорт американского сжиженного природного газа в 2022 году благодаря вводу дополнительных мощностей может вырасти на 22%, до 11,9 миллиарда кубических футов в сутки, говорится в июньском докладе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 2,7%

"По нашим прогнозам, экспорт СПГ из США составит в среднем 11,7 миллиарда кубических футов в сутки в течение второго и третьего кварталов 2022 года и 11,9 миллиарда футов в сутки для всего 2022 года, что на 22% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в результате введения в строй дополнительных мощностей по экспорту СПГ из США", — говорится в докладе.

Главным направлением для экспорта стала Европа. За первые четыре месяца 2022 года на ее долю пришлось 74% от общего объема экспорта СПГ из США.

Уточняется, что Евросоюз и Великобритания с конца 2021 года импортировали из США рекордно высокие объемы СПГ из-за низких запасов природного газа.

Минэнерго прогнозирует, что экспорт СПГ из США в 2023 году в среднем составит 12,6 миллиарда кубических футов в сутки. Ожидаемый рост связан с вводом в эксплуатацию с середины текущего года экспортных терминалов СПГ.