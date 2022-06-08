БЕРЛИН, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии приняло законопроект, позволяющий в случае дефицита газа активировать дополнительные электростанции, работающие на угле и нефти. Об этом рассказала в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. Жителей Польши попросили не скупать дорогой уголь

Подчеркивается, что такой шаг дополнительно усилит безопасность энергоснабжения страны, поскольку позволит снизить потребление "голубого топлива".

Согласно документу, к 31 марта 2023 года в Германии будет создан "резерв заменителей газа". В него войдут электростанции, использующие для своей работы уголь и нефть. "Таким образом их можно будет при необходимости вернуть к рыночному использованию", — отметила Хоффман.

"Цель — при угрожающем дефиците газа как можно быстрее заменить газ на нефть и уголь", — уточнила она и подчеркнула, что такая мера становится особенно важной на фоне напряженной ситуации на мировом энергорынке.

При этом климатические цели Германии остаются прежними: страна откажется от использования угля к 2035 году, отметила представитель немецкого кабмина.