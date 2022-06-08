Власти Германии согласовали план по замене газа на нефть и уголь
Правительство Германии согласовало план по замене газа в электроснабжении на нефть и уголь
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БЕРЛИН, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии приняло законопроект, позволяющий в случае дефицита газа активировать дополнительные электростанции, работающие на угле и нефти. Об этом рассказала в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
Подчеркивается, что такой шаг дополнительно усилит безопасность энергоснабжения страны, поскольку позволит снизить потребление "голубого топлива".
Согласно документу, к 31 марта 2023 года в Германии будет создан "резерв заменителей газа". В него войдут электростанции, использующие для своей работы уголь и нефть. "Таким образом их можно будет при необходимости вернуть к рыночному использованию", — отметила Хоффман.
"Цель — при угрожающем дефиците газа как можно быстрее заменить газ на нефть и уголь", — уточнила она и подчеркнула, что такая мера становится особенно важной на фоне напряженной ситуации на мировом энергорынке.
При этом климатические цели Германии остаются прежними: страна откажется от использования угля к 2035 году, отметила представитель немецкого кабмина.
https://1prime.ru/energy/20220608/837118827.html
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