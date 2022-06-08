МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что антироссийские санкции Запада создают проблемы не только с поставками сырой нефти в страну, но и с ремонтом нефтеперерабатывающего предприятия.
Глава государства отметил, что возможности доставлять нефть баржами по Черному морю и Дунаю нет. "Если бы у нас была как у венгров, связь посредством нефтепровода, тогда бы не было проблем. У них есть "Дружба" и они получают нефть через нее, но под санкциями оказалось то, что доставляется танкерами. Мы не можем иначе доставить российскую нефть, кроме как танкерами в Риеку (Хорватия)", — сообщил президент Сербии.
Кроме того, по словам Вучича, перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии в основном принадлежит "Газпрому" (65,15%).
"Что нам делать если произойдет поломка? Должны будете ввозить с Запада запчасти, а они скажут не дадим, санкции. И что тогда делать?!", — заявил сербский лидер.
https://1prime.ru/energy/20220608/837120540.html
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