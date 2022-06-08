МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Развитие энергетического комплекса Чечни обсудили в рамках рабочей встречи генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и депутата Госдумы и советника главы республики Адама Делимханова.

В частности, был рассмотрен комплекс вопросов по повышению надежности электроснабжения потребителей и развитию сети для поддержки социально-экономического развития региона.

"Республика интенсивно развивается и наряду с этим прогрессирует энергоотрасль. Нам необходимы энергомощности для техприсоединения новых объектов, возможности для модернизации электросетевого хозяйства. При всесторонней поддержке Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова энергосистема взяла устойчивый курс на развитие, и мы благодарны руководству "Россети" за содействие", — прокомментировал Делимханов.

"Развитие сетевого комплекса Чеченской Республики постоянно находится в центре внимания менеджмента Группы "Россети". Непрерывно работаем над проектами, связанными с электроснабжением Грозного, объектов курортной и транспортной инфраструктуры, электрификацией горных районов. Реализуем необходимые меры для повышения надежности и эффективности передачи энергии жителям и предприятия", — добавил Рюмин.

С 2021 года "Россети" реализуют в регионе масштабную программу снижения потерь. Уже завершено 58% работ по модернизации и реконструкции ЛЭП. Всего было реконструировано 1 034 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, установлены 90 комплектных трансформаторных подстанций. В Аргуне, Грозном и Гудермесе компания внедрила порядка 44 000 интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

В числе ключевых инвестиционных проектов энергетического гиганта в Чечне — электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" и технологическое присоединение аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Грозный".

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.