МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Первое судно со 165 тысячами тонн угля отправилось из сахалинского порта Шахтерска в Индию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Восточной горнорудной компании. Индия намерена получать импортный уголь по льготной ставке

"Это достаточно молодой и весьма перспективный для нас рынок. Он сейчас по потреблению угля в мире вышел на второе место после Китая. Мы наращиваем партнерские отношения с крупными индийскими покупателями, в том числе обладающими своими складами", — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Степана Карапетяна.

По информации пресс-службы, на 2022 год компания подписала несколько контрактов общим объемом до 2,5 миллиона тонн. Экспортные перевозки на этом направлении осуществляются на балкерах размерной категории "кейпсайз". Эти разновидности судов могут перевозить свыше 150 тысяч тонн сухого груза.

Как уточнили РИА Новости в Восточной горнорудной компании, уголь в Индию начали экспортировать в 2021 году, но гораздо менее скромными партиями.