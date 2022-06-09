МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Совет рынка" (регулятор энергорынков) предложил установить предельную цену электроэнергии для разных типов ТЭС, чтобы предотвратить возможные манипуляции на рынке, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. На Украине из-за нехватки угля остановились три ТЭС

Соответствующая методика определения экономической обоснованности ценовых заявок генерирующих компаний на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) была разработана энергорегулятором по поручению президента РФ Владимира Путина и разослана в ФАС, Минэнерго и Минэкономики.

Согласно методике, будет установлен ценовой потолок заявки на каждый час продажи. Предельный максимум цены на электроэнергию будет зависеть от расхода топлива и его цены, а заявки генерирующих компаний на продажу сверх потолка будут расцениваться как манипуляция. Через специальный коэффициент будут учитывать прочие затраты станции: для газовых — плюс 5%, для угольных — плюс 15%. Причем в формуле нет специального коэффициента, определяющего уровень рентабельности заявки. Заявка ниже потолка будет считаться экономически обоснованной.

Рынок на сутки вперед — площадка для торговли реально выработанными киловатт-часами. В 2020 году выручка электростанций на РСВ превысила 868 миллиардов рублей.

В 2021 году ФАС уже обвинила "Т Плюс" в завышении ценовых заявок на РСВ в европейской части РФ и на Урале, но служба проиграла суд первой инстанции. В мае текущего года ФАС обвинила в манипуляции ценами РСВ в Сибири Сибирскую генерирующую компанию (СГК, входит в СУЭК).

В "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) изданию заявили, что методика востребована, поскольку "может позволить отсечь неадекватные ценовые заявки поставщиков". Однако она требует доработки.