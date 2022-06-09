Reuters: крупнейший СПГ-завод США закроют на три недели из-за взрыва
Reuters сообщило о временном закрытиии крупнейшего СПГ-завода США из-за взрыва
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших заводов США по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG будет закрыт как минимум на три недели из-за взрыва на предприятии. Об этом собщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Freeport LNG, оператор одного из крупнейших в США экспортных заводов по производству сжиженного природного газа, будет закрыт как минимум на три недели после взрыва на предприятии на побережье Техасского залива", — говорится в сообщении. Отмечается, что взрыв и пожар на заводе Freeport LNG произошли в среду, причины проишествия не уточняются.
Аналитики подчеркнули, что данный инцидент потряс американские рынки природного газа, и его последствия могут распространиться на рынки Европы и Азии. Директор по глобальному газу и СПГ исследовательской компании Rapidan Energy Алекс Мантон указал, что остановка предприятия на три недели выведет с рынка не менее миллиона тонн СПГ.
https://1prime.ru/energy/20220609/837126411.html
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