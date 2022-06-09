ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн — ПРАЙМ. Процесс подачи заявки компании Fennovoima на получение лицензии для строительства атомной электростанции "Ханхикиви-1" с участием "Росатома" истекает, все меры по её рассмотрению прекращаются. Такое решение принял финский кабмин в ходе заседания, состоявшегося в четверг. Финляндия продолжает импорт российского газа

"Решение правительства означает, что любые административные меры по рассмотрению заявления прекращаются", — передает министерство экономики и занятости Финляндии.

Согласно сообщению, решение было основано на заявлении Fennovoima, направленному в адрес министерства экономики и занятости 24 мая этого года.

Входящая в "Росатом" компания RAOS Project выступала генеральным поставщиком проекта "Ханхикиви-1". Предприятие сообщило, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.