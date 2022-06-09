Финляндия аннулировала заявку на строительство АЭС с участием "Росатома"
Правительство Финляндии аннулировало заявку на строительство АЭС с участием "Росатома"
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн — ПРАЙМ. Процесс подачи заявки компании Fennovoima на получение лицензии для строительства атомной электростанции "Ханхикиви-1" с участием "Росатома" истекает, все меры по её рассмотрению прекращаются. Такое решение принял финский кабмин в ходе заседания, состоявшегося в четверг.
"Решение правительства означает, что любые административные меры по рассмотрению заявления прекращаются", — передает министерство экономики и занятости Финляндии.
Согласно сообщению, решение было основано на заявлении Fennovoima, направленному в адрес министерства экономики и занятости 24 мая этого года.
Входящая в "Росатом" компания RAOS Project выступала генеральным поставщиком проекта "Ханхикиви-1". Предприятие сообщило, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.
https://1prime.ru/energy/20220609/837130861.html
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