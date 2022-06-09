НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн — ПРАЙМ. Индийская государственная угледобывающая и перерабатывающая корпорация Coal India Limited объявила о первом международном тендере на импорт угля, чтобы обеспечить достаточные поставки топлива на электростанции в стране. Reuters: у одной из российских компаний раскупили всю нефть

"Компания Coal India Limited в среду впервые объявила международный электронный тендер на поставку 2,416 млн тонн угля", — говорится в сообщении компании.

В тендере предусмотрено, что допускается отклонение в размере более или менее 30% от заявленного количества. Искомый уголь — это уголь термического класса 5000 ккал/кг.

Компания отметила, что "текущий краткосрочный тендер на импорт угля на второй квартал 23-го финансового года не зависит от источника, это означает, что уголь может быть получен из любой страны". Последняя дата приема заявок 29 июня, а после определения цены Coal India Limited должна немедленно заключить контракт с победителем торгов на поставку угля. В топку: кто уводит российский уголь из-под носа Запада

"Затем государственная угольная компания должна заключить взаимное соглашение с государственными генерирующими компаниями и независимыми электростанциями, которым должен поставляться уголь. Импортируемый уголь должен направляться через 9 портов, расположенных на восточном и западном побережьях страны. Победившее агентство, выбранное в процессе торгов, должно поставлять уголь на электростанций государственных генерирующих компаний и независимых энергоблоков", — отметила компания.

Резкий рост спроса на электроэнергию в Индии привел к истощению запасов топлива на электростанциях. Согласно данным Центрального управления электроэнергетики страны, запасы угля на 173 электростанциях, которые оно отслеживает, на начало июня составляет 23,32 миллиона тонн, что составляет лишь около 35% от необходимого запаса. В общей сложности 84 электростанции, работающие на индийском угле, имели менее четверти предписанного запаса топлива, а девять электростанций, работающих на импортном угле, имели критические запасы угля.

Как отмечал представитель министерства угольной промышленности Индии Анил Кумар Джайн, низкие запасы угля на электростанциях вызваны несколькими факторами, в частности, повышенным спросом на электроэнергию из-за резкого экономического роста после пандемии COVID-19, ранним наступлением лета, ростом цен на газ и импортный уголь и резким падением выработки электроэнергии в прибрежных теплоэлектростанциях.