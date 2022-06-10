"Росатом" впервые поставил более эффективное ядерное топливо в Индию
"Росатом" впервые поставил усовершенствованное ядерное топливо для индийской АЭС "Куданкулам"
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба топливная компании Росатома ТВЭЛ сообщила о первой поставке в Индию усовершенствованного ядерного топлива, которое повысит экономическую эффективность работы двух действующих энергоблоков АЭС "Куданкулам", построенных с участием России.
Согласно пресс-релизу, в сравнении с топливом УТВС, которое ранее поставлялось на АЭС "Куданкулам", тепловыделяющие сборки ТВС-2М более надежны и экономически эффективны.
Отмечается, что усовершенствованное топливо позволит увеличить топливный цикл до 18 месяцев. Эксплуатация в длинных топливных циклах повышает экономическую эффективность АЭС: энергоблок реже останавливается для перегрузки топлива и вырабатывает больше электроэнергии. Кроме того, снижается количество закупаемого и, как следствие, отработавшего ядерного топлива, обращение с которым также требует затрат.
https://1prime.ru/energy/20220610/837140727.html
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