МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба топливная компании Росатома ТВЭЛ сообщила о первой поставке в Индию усовершенствованного ядерного топлива, которое повысит экономическую эффективность работы двух действующих энергоблоков АЭС "Куданкулам", построенных с участием России. Индия объявила о первом международном тендере на импорт угля

Согласно пресс-релизу, в сравнении с топливом УТВС, которое ранее поставлялось на АЭС "Куданкулам", тепловыделяющие сборки ТВС-2М более надежны и экономически эффективны.

Отмечается, что усовершенствованное топливо позволит увеличить топливный цикл до 18 месяцев. Эксплуатация в длинных топливных циклах повышает экономическую эффективность АЭС: энергоблок реже останавливается для перегрузки топлива и вырабатывает больше электроэнергии. Кроме того, снижается количество закупаемого и, как следствие, отработавшего ядерного топлива, обращение с которым также требует затрат.