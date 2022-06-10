МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В Британии не желают отказываться от газовых отопительных систем, таким образом обрекая план премьер-министра Бориса Джонсона по переводу страны на рельсы "зеленого восстановления". Об этом сообщает Daily Express. В Европе рекордно закупают один российский товар

Напомним, что, преследуя цель борьбы с глобальным потеплением и в качестве ответа на мировой рост цен на энергию, британские власти анонсировали введение "Схемы модернизации бойлеров". Фактически получается, что тем жителям страны, которые желают отказаться от старых обогревателей в пользу систем с низким уровнем выбросом углеродов, предоставят средства на их установку.

Несмотря на это, многие англичане продолжают покупать газовые обогреватели, хотя тарифы и подскочили из-за антироссийских мер. Daily Express провела исследование, результаты которого показали, что только двое из пяти жителей страны думают поменять неисправные старые бойлеры на новые газовые модели. И лишь 12% респондентов готовы выбрать геотермальный или воздушный тепловой обогреватель. Наиболее распространенная причина, указываемая респондентами — это заоблачная стоимость установки зеленых систем.

Многие читатели в своих комментариях к материалу Daily Express выразили желание продолжать использовать газ.

"Собираюсь приобрести Вустерский газовый бойлер в эти выходные. Я не признаю тепловые насосы", — написал Getagrip!.

"Тепловые насосы —для богатых левых бандитов… Мужчина/женщина из рабочего класса не могут себе его позволить, и им не нужна нервотрепка и кавардак, связанные с установкой этого "чуда техники", плюс к тому, что и результат может оказаться так себе… Нужно искать что-то другое", — усмехнулся MaybeWhats. Bloomberg дал объяснение энергетической дилемме Евросоюза

"Если поставить население перед выбором: тепловые насосы или холодный дом без горячей воды — тогда можно только пожелать им удачи. А также тем доверчивым британцам, которые считают, что электромобили дешевле. Лол!" — с иронией отметил Arnier56788.

"Борис, а может быть, некоторые самые умные из нас все же не подверглись "зеленой истерии", — прокомментировал AndyMc09. При этом, по его словам, Китай и Индия делают что хотят.