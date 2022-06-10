МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россия и Туркмения намерены углублять совместную работу по геологоразведке и разработке нефтегазовых месторождений. Такие планы внесены в декларацию о стратегическом партнерстве, подписанной лидерами двух стран в пятницу. Россия и Туркмения подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Туркмения отметили позитивную динамику по взаимодействию в энергетической сфере. Отмечается, что вырос уровень сотрудничества нефтегазовых компаний стран. Государства будут прилагать совместные усилия по обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли, говорится в документе.

Кроме того, Москва и Ашхабад подтвердили намерение и готовность наращивать совместную работу в рамках проектов, направленных на повышение энергоэффективности, строительство новых и модернизацию уже действующих объектов электрогенерации в Туркменистане.

По словам туркменского президента Сердара Бердымухамедова, страны имеют потенциал для реализации совместных проектов в области энергетики благодаря отношениям, основанным на равноправии, уважении, открытости и доверительности.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил заинтересованность крупных энергетических и индустриальных компаний РФ, в том числе "Интер РАО" и "Силовые Машины", к реализации проектов в Туркмении. Он напомнил, что свои проекты в Туркмении успешно реализуют такие компании, как "Газпром" и "Лукойл".