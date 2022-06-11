ВАРШАВА, 11 июн — ПРАЙМ. Польские водители блокируют заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости. СМИ: цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума

В последнее время в Польше наблюдается серьезное подорожание моторного топлива. В мае именно в сегменте топлива зафиксирован самый большой рост цен. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года — на 5%. В настоящее время средняя цена за литр бензина Pb95 в Польше составляет около 8 злотых (около 1,86 доллара).

В знак протеста против повышения цен на топливо польские водители, объединившись в соцсетях, решили в субботу провести акцию блокирования работы автозаправочных станций.

Как передает корреспондент РИА Новости, на АЗС концерна ORLEN на улице Михала Списака в Варшаве приехали несколько десятков автомобилей и мотоциклов, водители которых подъехали к колонкам, вставили заправочные пистолеты в заливные горловины своих транспортных средств, залили минимальное количество топлива и не спешат освобождать место у колонки. Они не торопясь производят оплату, пьют кофе, беседуя с другими посетителями заправки. Все это время заправочные колонки остаются занятыми, что не дает возможность заправляться другим водителям.

В соцсетях сообщают, что подобные акции проходят и на других АЗС в различных регионах Польши.