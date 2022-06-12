МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Рост запасов газа в подземных хранилищах в Европе связан со снижением его потребления и наращиванием импорта СПГ из США, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Европе предрекли ценовую войну с Азией за СПГ

"Рост запасов газа в европейских ПХГ не обязательно является доказательством успеха в замещении российского газа. Дело в том, что в силу сезонности непосредственное потребление голубого топлива летом снижается почти в два раза, поэтому у стран появляется возможность закачивать газ в хранилища", — считает она.

Собеседница агентства отметила, что если и говорить об успехах, то они есть у США: сейчас почти 75% американского СПГ-экспорта приходится на Европу. Объясняется это скорее не желанием "спасти Евросоюз от российского газа", а ценовой конъюнктурой: "азиатская премия" в 2022 году существенно сократилась, в отдельные периоды переходя и в отрицательную зону, объяснила аналитик Vygon Consulting. Кроме того, поставки в Европу более выгодны экспортёрам СПГ из США и с логистической точки зрения, добавила Белова.

Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности подземных хранилищ в Европе превышает 50%. Для достижения целевого уровня в 80% региону предстоит закачать ещё около 30 миллиардов кубометров, а для достижения 90% — почти 40 миллиардов. Среди потенциальных проблем, которые могут значительно снизить темпы закачки, аналитик отметила сокращение поставок из России и ценовую конкуренцию с Азией.

"Прежде всего, это дальнейшее сокращение поставок российского газа, которое может произойти в случае возникновения проблем с украинским транзитом. Кроме того, когда цена на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе начнёт расти, а это будет происходить ближе к концу лета, не факт, что Европа выиграет ценовую конкуренцию, а значит, что СПГ опять поплывёт на восток", — заключила она.