МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперт рассказала, чем обеспечена закачка ПХГ в Европе

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. В первые дни марта форвардные цены из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов подскочили почти до 4000 долларов. Затем котировки вновь опустились, но остаются в несколько раз выше уровней прошлых лет.

"В настоящее время нет ни одной предпосылки для снижения цен на газ в Европе до равновесного рыночного уровня в 250–300 долларов за тысячу кубометров. Российская нефть, хоть и со скрипом, но всё же попала под санкции, настало время ритуальных танцев вокруг газа. Да и зима близко", — отмечает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Цены на газ могут немного снизиться, но вряд ли они опустятся больше чем на 200–300 долларов, считает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Снижение цен на газ в Европе вероятно, если предложения Польши о введении эмбарго на газ из России не будут всерьёз рассматриваться другими членами Евросоюза и в регионе сложится благоприятная погода (без жары и с достаточным ветром для выработки энергии из возобновляемых источников), добавил аналитик.

Нижняя планка цен, по словам Колобанова, будет определяться ценовым арбитражем с поставками сжиженного природного газа в Азию. "Ждать возврата к прошлогодним летним ценам не стоит, скорее можно говорить об уровне 700–800 долларов за тысячу кубометров, который может продержаться не более двух месяцев, после чего опять вероятен рост до величины более 1000 долларов за тысячу кубометров", — заключил он.