МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ежегодная инспекция "Северного потока" запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил в понедельник немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство. Фьючерсы Уолл-стрит падают на два процента на фоне данных по инфляции США

"Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа", — сообщается на сайте регулятора.

Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22 %, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4 %.