МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме на ГИС "Суджа"

Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, "экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год", дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.