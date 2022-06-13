МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.
Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, "экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год", дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
https://1prime.ru/energy/20220613/837153646.html
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