МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти Германии планируют выделить до 10 миллиардов евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей "Газпрому", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Заправки "Лукойла" под брендом Teboil начали появляться на месте Shell

"Власти Германии готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения "Газпрома", которое теперь находится под контролем энергетического регулятора страны", — говорится в сообщении.

По данным агентства, "банк KfW Group, как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро" на спасение Gazprom Germania. Причем помощь может быть предоставлена уже на этой неделе, хотя источники отметили, что переговоры по этому вопросу еще ведутся и планы могут измениться.

В сообщении отмечается, что деньги могут помочь стабилизировать положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки Gazprom Germania.

"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. В мае компания оказалась в списке ответных санкций, которые ввело правительство России.