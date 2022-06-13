МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пик производства газа из Черного моря будет достигнут в 2026 году, цель Турции — 40 миллионов кубометров газа в сутки, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Правительство Украины запретило экспортировать уголь, мазут и газ

Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.

"Газ с Черного моря будет в системе в первом квартале 2023 года. На начальной стадии с месторождения планируется добывать 10 миллионов кубометров газа. Пик производства ожидается в 2026 году, наша цель — 40 миллионов кубометров", — сказал Эрдоган на церемонии для доставки на сушу природного газа из Черного моря.