МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, есть реальные шансы, что у Кишинева появится альтернативный источник топлива, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Замминистра экономразвития: торговые ограничения создают угрозу для ВТО

"Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок. Я не буду называть конкретные сроки, но в ближайшие годы у нас гарантированная появится альтернатива", — заявил Спыну в эфире телеканала TV8.

По его словам, вопрос стоимости азербайджанского газа пока не согласован. Вице-премьер подчеркнул, что хочет получить цену, которая смогут оплачивать жители Молдавии.

Ранее власти Молдавии выражали намерение диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от российского рынка.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.