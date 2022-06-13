МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти Молдавии рассчитывают, что контракт с "Газпромом" будет действовать осенью и зимой, поскольку это может привести к снижению цен, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавия обсуждает с Азербайджаном возможные поставки газа в будущем

Контракт Молдавии с "Газпромом" оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще откажет в поставках, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"У нас контракт заключен на пять лет, но объем мы оговаривали до октября, в августе-сентябре нужно начать обсуждение объема на следующие 12 месяцев, тогда станут ясны намерения "Газпрома" по отношению к "Молдовагазу". Возможно, нам скажут, что объемов нет или их недостаточно", — заявил Спыну в эфире телеканала TV8.

"Мы хотим сохранить контракт с "Газпромом" на осень и зиму по нынешним формулам – это самый оптимистичный сценарий. Если получится его сохранить, то зимой цена на газ станет ниже", — заявил Спыну в эфире телеканала TV8.

По его словам, пессимистичные сценарии заключаются в том, что Молдавии придется закупать газ по рыночным ценам, будут нарушены пути транспортировки газа, "Газпром" решит прекратить поставки газа Украине, Молдавии и Европе.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Спыну сообщил в марте, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но поиски аудитора продолжаются. Однако у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.