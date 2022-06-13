МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез. Молдавия рассчитывает сохранить действующий контракт с "Газпромом" на зиму

"Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов наших потребностей", — сообщил министр в интервью TRT Haber.

Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.

"Все работы по укладке труб планируем завершить к концу года. Использование газа планируется в первом квартале 2023 года", — добавил Фахреттин Донмез.

"Безусловно, экспорт снизится. Будут рассмотрены контракты по более выгодным ценам. Всё это укрепит наши позиции", — отметил министр в интервью TRT Haber.