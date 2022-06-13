МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти Молдавии должны добиться пересмотра условий контракта с российским "Газпромом", однако нынешнее руководство страны не стремится выстраивать диалог с Москвой, заявил в понедельник лидер оппозиционной Партии коммунистов, экс-президент республики Владимир Воронин. Молдавия рассчитывает сохранить действующий контракт с "Газпромом" на зиму

"Газпром" и "Молдовагаз" в октябре продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при своевременной 100-процентной оплате текущих платежей. С начала нынешнего года внутренний тариф на газ для рядовых потребителей в Молдавии рос несколько раз.

"Никогда не поздно сделать этот шаг. В переговорах (с "Газпромом" – ред.) должны участвовать первые лица страны. Молдавия получала и будет получать газ из России", — сказал Воронин в эфире телеканала ТВ 6.

Экс-президент выразил сожаление, что ни нынешняя глава республики Майя Санду, ни премьер-министр Наталья Гаврилица не стремятся выстраивать диалог с Москвой.

"Это очень печально. За все время нахождения у власти новое руководство проигнорировало и саммиты стран СНГ. А ведь президенты или премьеры Молдавии и России сидят на таких высоких встречах рядом. Локоть к локтю. Но нынешнее руководство занято другими вопросами — евроинтеграцией", — посетовал Воронин.

Он подчеркнул, что правящая партия обязана отстаивать интересы всех граждан страны, а не только их части.

"Политики давали обязательство сделать все, чтобы улучшить жизнь населения. А вопросы, связанные с обеспечением энергоресурсов, — это вопросы государственной важности и безопасности. И в этом контексте нельзя игнорировать стратегических партнёров", — отметил экс-президент.

В начале июня глава молдавского МИД Нику Попеску заявил, что Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, однако диалог продолжается на дипломатическом уровне.