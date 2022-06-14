МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Некоторые европейские предприятия, долгие годы зависевшие от дешевых российских энергоносителей, начинают закрываются, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что затраты на электроэнергию в промышленности стран Евросоюза стремительно растут после начала российской спецоперации на Украине, что ограничивает возможности европейских производителей конкурировать на мировом рынке с ближневосточными и американскими компаниями. Ведь цены на газ в Европе втрое превышают цены в США.
Опасаясь прекращения поставок, европейские компании ищут альтернативных поставщиков энергоносителей. Но если в скором времени они не внедрят энергосберегающие технологии, то в долгосрочной перспективе рискуют оказаться в невыгодном положении в связи с поэтапным отказом Евросоюза от импорта энергоресурсов из России.
https://1prime.ru/energy/20220614/837154879.html
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