МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Некоторые европейские предприятия, долгие годы зависевшие от дешевых российских энергоносителей, начинают закрываются, сообщает газета The Wall Street Journal. Bloomberg раскрыл энергетическую дилемму Евросоюза

Издание отмечает, что затраты на электроэнергию в промышленности стран Евросоюза стремительно растут после начала российской спецоперации на Украине, что ограничивает возможности европейских производителей конкурировать на мировом рынке с ближневосточными и американскими компаниями. Ведь цены на газ в Европе втрое превышают цены в США.

Опасаясь прекращения поставок, европейские компании ищут альтернативных поставщиков энергоносителей. Но если в скором времени они не внедрят энергосберегающие технологии, то в долгосрочной перспективе рискуют оказаться в невыгодном положении в связи с поэтапным отказом Евросоюза от импорта энергоресурсов из России.