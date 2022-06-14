МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Финский энергетический концерн Fortum открыл сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий является закрытие сделки до 1 июля, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В Госдуме решили национализировать активы Украины

В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум" (дочерняя компания Fortum), также Fortum принадлежит 29,5% ТГК-1. Помимо этого, международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро".

"Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании "Фортум" и "Юнипро", открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий — сделка должна быть закрыта до 1 июля", — сообщили источники издания.

Собеседники газеты отмечают, что в покупке активов заинтересован Газпромбанк, который готов профинансировать сделку для "Газпром энергохолдинга". Уточняется, что Газпромбанк готов выкупить как активы "Фортума", в том числе пакет в ТГК-1, так и "Юнипро". За каждый актив банк может заплатить около 1,5–2 миллиардов долларов.

По словам издания, среди претендентов также "Интер РАО", которое планирует подавать отдельные оферты на "Юнипро" и "Фортум", а также СУЭК, однако их интересует только "Юнипро". Как утверждают источники газеты, интерес к активам Fortum также проявлял "Новатэк".

Fortum в мае сообщал, что принял решение об уходе с российского рынка, а также что в ближайшее время возобновит процесс продажи "Юнипро".