МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау сообщил, что страна начала экспортировать электричество в Судан и Джибути благодаря плотине "Возрождение" на Голубом Ниле, проект будет завершен до конца 2023 года. В Эфиопии рассказали о планах начать экспорт зерна в африканские страны

"Мы уже начали экспортировать электричество в Джибути, в Судан. Скоро начнем экспортировать в Кению", — отметил дипломат, пояснив, что плотина уже заполнена на 88%. Строительство "Возрождения" завершится к концу 2023 года.

По словам посла, для эфиопов этот проект имиджевый, предмет гордости, который показывает миру, что страна может проделать такую большую работу самостоятельно, без иностранных инвестиций.

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