МОСКВА, 14 июня — ПРАЙМ. Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере, чтобы освободиться от зависимости от российских энергоносителей в условиях продолжающихся военных действий на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи по поводу вручения ей почётной докторской степени университета имени Бен Гуриона на юге Израиля. Украина сможет экспортировать в два раза меньше аграрной продукции

"Действия Кремля только укрепляют нашу решимость освободиться от зависимости от российских энергоносителей. Например, теперь мы рассматриваем вопрос энергетической кооперации с Израилем по двум основным направлениям. Один из них — подводный силовой кабель, соединяющий Израиль с Кипром и Грецией… Другой — трубопровод для природного газа и водорода в восточном Средиземноморье", — сказала глава Еврокомиссии в своей речи, видеозапись которой была опубликована на ее официальной странице в Twitter.

"Эти проекты станут вкладом в будущую энергетическую безопасность как ЕС, так и Израиля", — добавила она.

Глава Еврокомиссии находится в Израиле с официальным визитом. Накануне состоялась ее встреча с главой МИД еврейского государства Яиром Лапидом, вечером во вторник запланирована встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.