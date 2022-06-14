МОСКВА, 14 июня — ПРАЙМ. Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере, чтобы освободиться от зависимости от российских энергоносителей в условиях продолжающихся военных действий на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи по поводу вручения ей почётной докторской степени университета имени Бен Гуриона на юге Израиля.
"Действия Кремля только укрепляют нашу решимость освободиться от зависимости от российских энергоносителей. Например, теперь мы рассматриваем вопрос энергетической кооперации с Израилем по двум основным направлениям. Один из них — подводный силовой кабель, соединяющий Израиль с Кипром и Грецией… Другой — трубопровод для природного газа и водорода в восточном Средиземноморье", — сказала глава Еврокомиссии в своей речи, видеозапись которой была опубликована на ее официальной странице в Twitter.
"Эти проекты станут вкладом в будущую энергетическую безопасность как ЕС, так и Израиля", — добавила она.
Глава Еврокомиссии находится в Израиле с официальным визитом. Накануне состоялась ее встреча с главой МИД еврейского государства Яиром Лапидом, вечером во вторник запланирована встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
https://1prime.ru/energy/20220614/837161729.html
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