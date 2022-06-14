МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. США планируют помочь Молдавии диверсифицировать источники получения энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от российского рынка, заявил во вторник посол США в Кишиневе Кент Д. Логсдон. Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил накануне, что власти надеются сохранить действующий контракт с "Газпромом", поскольку это самый оптимистичный для страны сценарий.

"Полагаться на какой-либо источник энергии где бы то ни было — плохая идея, которая подвергает страну риску. Я это говорил и в связи с российским газом, во многом для всей Европы, но особенно это касается Молдавии. Мы запустили новую программу USAID и энергетическую программу, с помощью которой мы рассчитываем решить эту проблему энергетической безопасности", — заявил Логсдон в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, США хотят помочь Молдавии диверсифицировать источники энергетических ресурсов, но покупать топливо на рынке республика сейчас не может себе позволить из-за высоких цен.

"Мы также пытались работать с несколькими государствами региона, чтобы определить, есть ли другие способы установить связь между Молдавией и европейскими источниками. У ЕБРР есть очень большой проект в области энергетики, где мы также являемся партнерами, и мы надеемся, что в ближайшие недели или месяцы он будет одобрен, и мы сможем выступить с дополнительной помощью для Молдавии, определить источники и закупить энергию из нероссийских источников", — добавил дипломат.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.