МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство Польши закрепило максимальную розничную цену на уголь на уровне 996 злотых за тонну (около 230 долларов), сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва журналистам на пресс-конференции во вторник. Фьючерсы Уолл-стрит умеренно растут после падения бирж

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (почти 700 долларов).

По словам Москвы, Совет министров принял решение "гарантирующее цену угля на польском рынке". "Мы решились на механизм выравнивания цен на уровне субъектов, которые в Польшу этот уголь импортируют. Гарантированная цена для индивидуальных потребителей на сегодня составляет 996 злотых, то есть это средняя цена по данным Главного статистического управления за предыдущий год", — сказала министр.

Она пояснила, что удержание цены угля правительство будет обеспечивать с помощью доплат предприятиям, которые импортируют уголь в Польшу.

При этом по регулируемой цене один человек сможет купить не более трех тонн угля.