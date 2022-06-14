МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство во вторник заявило, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" будет остановлена сроком до двух недель на время плановой инспекции в июле. Германия оценила запасы газа в своих хранилищах

"В соответствии с планами на 11 июля запланирована ежегодная инспекция "Северного потока 1". Во время инспекции газопровод не сможет прокачивать газ в течение срока до двух недель. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа", — сообщается в ежедневном докладе ведомства.

Ведомство добавляет, что газоснабжение ФРГ стабильно, газоснабжение "по-прежнему неизменно гарантировано, газ поступает в Германию в привычных объемах". Ведомство также отмечает, что объемы прокачки газа через "Северный поток 1" снизились, связывая это с "рыночной динамикой и поведением закупщиков", а также с приостановкой поставок в Нидерланды и Данию.

Уровень заполненности газовых хранилищ составляет 55,19%, что значительно выше показателей аналогичного периода последних лет.