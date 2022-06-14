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2022-06-14T17:49:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220614/837165602.html
В Германии подтвердили продление внешнего управления Gazprom Germania
Энергетика
Новости
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КАБМИН ФРГ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПРОДЛЕВАЕТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ GAZPROM GERMANIA И ВЫДЕЛЯЕТ КОМПАНИИ ЗАЙМ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ БАНКРОТСТВА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 14.06.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. КАБМИН ФРГ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПРОДЛЕВАЕТ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ GAZPROM GERMANIA И ВЫДЕЛЯЕТ КОМПАНИИ ЗАЙМ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ БАНКРОТСТВА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Новость дополняется