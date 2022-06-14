МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Канцелярия главы правительства заявила, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с премьер-министром Италии Марио Драги, стороны обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и возможности экспорта природного газа в Европу через Египет. На Украине пожаловались на задержки на границах при экспорте зерна

Встреча прошла в Иерусалиме; два лидера провели диалог с глазу на глаз, а затем состоялся расширенный разговор сторон с участием министра энергетики Карин Эльхарар.

"Я жду того дня, когда Ливан решит, что он готов извлечь выгоду из природного газа в своей исключительной экономической зоне. Жаль, что руководство Ливана вместо того, чтобы использовать газ на благо своих граждан, занято внутренними и внешними раздорами", — приводит канцелярия слова Беннета.

Как сообщает канцелярия, лидеры обсудили "пути укрепления сотрудничества между Израилем и Италией, последствия войны в Украине и способы противостояния глобальному продовольственному кризису", а также "возможное сотрудничество в области энергетики, особенно в свете возможности экспорта природного газа в Европу через Египет".

"Одним из основных вопросов, который мы обсуждали и продолжим обсуждать сегодня – это вопрос энергии. В настоящее время Европа остро нуждается в энергии, а у Израиля есть природный газ в нашей исключительной экономической зоне. Это хорошая новость для Израиля, Италии и Европы. Мы обсудили вопросы сотрудничества, необходимого для того, чтобы израильский природный газ мог быть использован в Европе", — отметил Беннет.

Кроме этого, премьер-министры договорились провести межправительственную встречу (G2G) в Израиле в ближайшее время, впервые за последнее десятилетие.