МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе подскочила почти на 20% после того, как один из крупнейших заводов сжиженного природного газа (СПГ) в США — Freeport LNG — сообщил об отдаляющихся сроках возобновления деятельности, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цены на газ в Европе приблизились к 1000 долларов за тысячу кубов

После недавнего взрыва на Freeport LNG представитель компании говорил, что завод будет закрыт минимум на три недели, то есть до конца месяца. На следующих после этого торгах, в минувший четверг, наблюдался скачок стоимости газа на этой бирже на 16%, цены выросли до 1017,9 доллара за тысячу кубометров, но позднее в тот же день скорректировались почти до 950 долларов.

"В настоящее время завершение всех необходимых ремонтных работ и возвращение к работе предприятия в полной мере не ожидается до конца 2022 года. Учитывая относительно ограниченную территорию объекта, физически затронутого инцидентом, частичного возобновления деятельности планируется достичь примерно через 90 дней", — говорится в сообщении завода сегодня.

После этого сообщения стоимость июльских фьючерсов на газ (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF), которая уже прибавляла порядка 10% на новостях относительно газопровода "Северный поток", ускорила рост почти на 20% — до 1086,1 доллара за тысячу кубометров. Сейчас котировки держатся на уровне 1065 долларов.

Компания "Газпром" сообщила ранее во вторник, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.

Компания Freeport LNG была основана в 2002 году миллиардером Майклом Смитом и занимается переработкой газа для таких компаний, как BP (BP.L), JERA, Kansai Electric (9503.T), Osaka Gas (9532.T), SK E&S и TotalEnergies. Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США.