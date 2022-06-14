МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг с ссылкой на источники пишет, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за санкций против России, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. Украина попросила Германию перекрыть "Северный поток 1"

"Турбина производства Siemens Energy AG в настоящее время не может быть возвращена с технического обслуживания в Канаде из-за санкций", — сообщает агентство.

По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.

Источник добавил, что "Газпром" использует несколько газовых турбин производства Siemens на своем газопроводе "Северный поток" в Германии, и две из них должны были быть обслужены в этом году. Эти детали, используемые для закачки газа в трубопровод, обычно обслуживаются каждые три-четыре года, а работы должны проводиться в Канаде.

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.